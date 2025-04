La victime de l'agression antisémite de Villeurbanne est le compagnon de Mila : la gauche suspicieuse, le couple répond

Les faits sont ainsi remis en question par le quotidien qui explique que l'homme de confession juive, qui dit avoir été attaqué par deux individus se revendiquant de la mouvance ultra-gauche, est le compagnon de Mila, "l'influenceuse d'extrême-droite".

Il n'en fallait pas plus pour le député LFI Raphaël Arnault, qui a déjà eu affaire à Mila à Lyon, pour remettre en question l'agression antisémite : "En instrumentalisant l’antisémitisme, l’extrême-droite contribue de ce fait à la diffusion de ce cliché antisémite selon lequel ces agressions racistes ne seraient pas réelles, et met en danger nos compatriotes juifs".

Mila a choisi de répondre à Raphaël Arnault et à ceux qui doutaient de la véracité des faits à travers une vidéo avec son compagnon.

"J'ai été frappé et insulté de sale juif, de sale feuj. Ce sont ces faits-là que tu essaies d'effacer. Tu as essayé de me salir, de m'étiqueter, de me faire rentrer dans une cage mentale. Tu t'es attaqué à la mauvaise cible", indique ce dernier, proposant à l'ancien leader de la Jeune Garde un débat public.

"La gauche ne défend plus les juifs, elle les sacrifie", conclut-il, aux côtés de Mila.