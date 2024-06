"Une balle dans la tête" : l'audio de la menace de Raphaël Arnault contre Alice Cordier publié

Après les révélations d’Europe 1 sur son triple fichage S par les services de renseignement, l’annonce coup de poing de sa candidature aux législatives à Avignon, et la suspicion de menace envers la présidente du collectif identitaire Némésis, la situation commence à être tendue pour le porte-parole lyonnais de la Jeune Garde Raphaël Arnault.

En effet, le collectif Némésis a publié ce jeudi 20 juin un enregistrement incriminant supposément le leader antifa, dans lequel celui-ci menacerait Alice Cordier de "lui tirer une balle dans la tête" vis-à-vis de son engagement envers les Kurdes. Cet audio aurait été capturé le 16 octobre 2023, durant un hommage à Dominique Bernard à Lyon : on y entend également le jeune militant dire "on baise les terroristes, on baise les nationalistes » avant de terminer par « bouffonne de raciste va".

Lors de son dernier passage sur le plateau de LyonMag, Raphaël Arnault démentait l'existence de ces propos, qualifiant à multiples reprises ces accusations de "fake news".

L’interlocutrice de Raphaël Arnault dans l’enregistrement en question n’est autre que la militante identitaire Mila, qui a décidé aujourd’hui de porter plainte contre son supposé agresseur verbal aux côtés d’Alice Cordier pour "menaces de mort, violences morales, injures, diffamation et entrave à la liberté de manifester".