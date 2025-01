"Nique ta race !" : le collage du collectif Némésis tourne mal à Lyon

A l'occasion d'une opération de collage sur les berges du Rhône, avec le slogan "violeurs français prison, violeurs étrangers avion", un individu belliqueux s'en est pris aux jeunes femmes. "Nique ta race, range ton téléphone salope", s'est-il exprimé, avant de se montrer violent.

"Il était en possession d’une gazeuse et les a menacées de les asperger avant de les 'jeter dans le Rhône', puis de 'revenir équipé et avec d’autres gens'. Nous souhaitons remercier chaleureusement le jeune homme qui passait par là, et qui n’a pas hésité avant de s’interposer malgré le danger, évitant certainement le pire", réagit le collectif Némésis sur les réseaux sociaux.