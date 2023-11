Raphaël Arnault : "L'attaque de l'extrême-droite à Lyon était prévisible"

Samedi soir, une conférence sur Gaza a été attaquée par l'ultradroite dans le Vieux-Lyon. Plus tôt dans la journée, Raphaël Arnault manifestait contre les violences fascistes avec 2000 personnes.

Pour le leader de la Jeune Garde, l'attaque était "prévisible". "Ca nous interroge un peu sur les services de renseignements de la préfecture du Rhône. Nous, simples militants, on arrive à savoir qu'il y a des milices fascistes dans les rues de Lyon. Et la préfecture n'intervient pas, elle attend qu'ils attaquent et mettent du temps à intervenir", poursuit-il.

"C'est grâce à notre mobilisation qu'on a réussi à imposer dans l'agenda politique le fait d'intervenir sur ces questions-là. La préfecture et Gérald Darmanin ne peuvent plus baisser les yeux", se félicite Raphaël Arnault, qui "demande la fermeture immédiate des locaux et la dissolution des groupuscules, et surtout, une présence marquée pour empêcher des attaques".

Comme les députés insoumis, il a fait l'impasse sur le rassemblement contre l'antisémitisme de dimanche matin à Lyon. "Si on s'était rendu à la marche contre l'antisémitisme, ça aurait été pour dégager les antisémites et les racistes. Pour empêcher que cette marche ne se transforme en un blanchiment des antisémites", reconnaît-il.

00:00 Attaque d'une conférence par l'ultradroite

03:30 Réactions de l'Etat

05:12 Marche contre l'antisémitisme

09:55 Accusations de Mila