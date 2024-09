Mila agressée à Lyon : un jeune originaire de Rillieux-la-Pape placé en garde à vue

La jeune femme, qui était devenue une cible nationale en 2020 après avoir critiqué l'islam et qui s'est étroitement rapprochée de l'extrême-droite depuis quelques mois, raconte sur les réseaux sociaux sa rencontre avec un individu qui l'a d'abord insultée rue de la République au niveau des Cordeliers.

"Ce mec m’a bousculé très violemment en m’insultant. 'Wesh, c’est toi Mila la grosse pute, je te nique ta mère grosse salope'. Il sort son téléphone pour me filmer en même temps. Je rétorque en râlant 'toujours les mêmes qui nous emmerdent''', explique la Lyonnaise.

Selon elle, son adversaire l'a alors agrippée par les cheveux. "Donc je le frappe à plusieurs reprises au visage, dans le ventre et dans le service trois pièces par légitime défense. Je mets un coup dans son téléphone pour qu’il tombe par terre. Plusieurs personnes interviennent et tentent de nous tenir. Je reprend vite mon sang froid, il reprend son téléphone pour 'appeler la police' et me crache plusieurs fois au visage. Il crie 't’as cru que je frappais les femmes moi ?' tout en continuant de m’insulter de tous les noms, juste avant de me frapper au visage à plusieurs reprises. Je n’ai rien senti sur le moment, mais les gens qui ont intervenu m’ont fait remarquer que je saignais de la bouche et de l’oreille".

Je viens de me faire agresser à Cordelier, Lyon.



Je sortais d’une boutique, mes sacs de shopping dans les bras, quand ce mec m’a bousculé très violemment en m’insultant.

« Wesh, c'est toi Mila la grosse pute, je te nique ta mère grosse salope ». Il sort son téléphone pour me… pic.twitter.com/j3jBVH17VF — Mila ✨ (@milafique) September 20, 2024

Une plainte a été déposée par la jeune femme et un suspect a été interpellé. Selon le Progrès, il s'agit d'un homme originaire de Rillieux-la-Pape et déjà connu de la justice.

Ce n'est pas la première fois que Mila est agressée dans les rues de Lyon. En février 2022, sur les berges du Rhône, un individu l'agressait sexuellement. Et le 16 octobre 2023, elle a enregistré une conversation place des Terreaux avec l'antifa Raphaël Arnault, devenu depuis député du Vaucluse, durant laquelle il tient des propos menaçants.