Lyon : Mila placée en garde à vue après des plaintes pour diffamation et propos racistes

Mila, qui a coutume de dénoncer le harcèlement dont elle se dit victime, est désormais poursuivie à son tour.

La militante lyonnaise Mila, connue pour ses publications polémiques — notamment contre l'Islam — et suivie par plus de 90 000 personnes sur X (ex-Twitter), a été placée en garde à vue le mardi 8 juillet.

Elle est poursuivie dans trois dossiers distincts : pour diffamation et injure publique à caractère discriminatoire. Dans une vidéo diffusée ce dimanche 13 juillet, Mila donne sa version des faits.

"Mardi, j’ai passé une journée entière en garde à vue, dans des conditions déplorables. Pas pour des actes de violence, mais pour avoir parlé. Pour avoir simplement nommé ce que d'autres préfèrent taire." Elle dénonce : "Ce que je subis aujourd’hui dépasse l’absurde."

Selon ses propos, une première affaire concerne un homme photographié avec une kalachnikov à Villeurbanne, cliché qu’elle avait relayé sur X.

"L’info devient virale, les médias s’en emparent, la police l’interpelle. […] C’est grâce à ce relais qu’il a été contrôlé", affirme-t-elle. L'arme s'avère finalement factice.

Ce dernier, bien connu des services de police, a par la suite décidé de porter plainte pour diffamation. Mila a ainsi été mise en examen dans cette affaire. Elle est également poursuivie pour injure raciste. "Il y a plus d’un an, j’ai évoqué un fait scientifique."

Mila avait alors évoqué "la consanguinité dans certaines populations maghrébines." Un propos qu’elle qualifie aujourd’hui de "maladroit", formulé "en réponse à une énième vague de harcèlement massive et gratuite" à son encontre."Je suis convoquée au tribunal parce qu’en France, aujourd’hui, dire une vérité qui dérange vaut des poursuites."Enfin, elle évoque une troisième affaire."

"La justice française protège mes agresseurs"

Un homme qui m’a traquée pendant plus de sept mois presque quotidiennement. Il publiait ma localisation en temps réel, me prenait en photo, me suivait dans la rue, ma salle de sport, appelait à me tuer régulièrement."

Condamné à trois mois de prison avec sursis et à 4 000 euros de dommages et intérêts, qu’il "n’a toujours pas voulu payer", cet individu l’aurait, selon Mila, poursuivie à son tour pour avoir révélé son identité.

"La justice française protège mes agresseurs et me traîne dans la boue." Toujours sous protection policière, Mila affirme : "Ce que je vis n’est pas un accident, c’est le reflet d’un basculement plus large. […] Une société où les victimes sont traînées dans la boue et où les bourreaux trouvent trop souvent l’oreille bienveillante des institutions."

Et de conclure : "Je ne me tairai pas. Parce qu’il y a des silences qui tuent et des vérités qui sauvent."