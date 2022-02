Mila quitte Twitter et confirme la fin de sa protection policière

Des bons, et des mauvais.

Ce qui a probablement convaincu la jeune Iséroise installée à Lyon de quitter le réseau social, non sans avoir bloqué au préalable Marine Le Pen et Eric Zemmour pour éviter toute récupération politique à l'avenir.

"Je me retire de Twitter pour un temps indéterminé, j’ose espérer le plus longtemps possible. J’ai expliqué pourquoi sur mon compte Instagram, qui sera désormais le seul réseau sur lequel je serais active. Cela n’a rien d’un abandon. Merci de votre compréhension", écrit Mila.

Sur Instagram, elle avait effectivement donné davantage d'informations à ce propos. "Je veux me focaliser uniquement sur mes projets artistiques et si vous voulez vraiment mon bien, alors aidez-moi pour cela et ne parlez de moi qu'au travers de ce que je produis et de mes passions. On veut faire de moi une polémiste mais je suis avant cela une artiste", expliquait celle qui avait été élue Lyonnaise de l'année par les lecteurs de LyonMag.com.

"Je vais avoir 19 ans, et ma jeunesse est maintenant. Ma carrière, je dois la prendre en main maintenant. Je ne suis pas à plaindre car j'ai bien trop de raisons d'être heureuse. Je ne veux pas qu'on me réduise à un statue victimaire. Je ne suis pas seulement une victime. (...) J'ai retiré il y a quelques mois ma protection policière car même si c'est dur à dire, je préfère qu'il m'arrive un jour quelque chose et avoir eu une belle vie plutôt que de vivre sans liberté", conclut la jeune femme.

Mila suivra également les suites judiciaires de sa dernière affaire survenue sur les berges du Rhône. Pour rappel, un homme, le principal suspect, est incarcéré. L'enquête se poursuit pour retrouver son complice.