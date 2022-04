Mila interpelle Emmanuel Macron sur le Tchétchène qui la menace : "Que fait cet individu en liberté ?"

Et Mila a bien l’intention d’interpeller le président sortant avec une série de questions qui concerne l’individu d’origine tchétchène qui la tourmente.

Pour rappel, Saïd A. Avait été interpellé fin août 2021 à son domicile de Langres en haute-Marne après avoir menacé de mort Mila. Soupçonné d’être proche de l’Etat islamique, il avait été mis en examen en septembre pour apologie du terrorisme et provocation à des actes de terrorisme mais laissé libre sous contrôle judiciaire.

"Que fait cet individu en liberté ?", demande la jeune Iséroise qui vit désormais à Lyon.

"Le tribunal de Chaumont en Haute-Marne est-il compétent pour juger cette affaire d’apologie du terrorisme ?", poursuit-elle.

"Cet individu a été généreusement accueilli avec sa famille par la France en 2013. Il est maintenant majeur et en attente de sa naturalisation. Pensez-vous que sa place, alors qu’il se positionne clairement en tant qu’ennemi de nos concitoyens et de nos libertés, soit dans notre pays ?", énonce Mila.

Et de conclure : "Depuis que l’article de BFM sur ce Tchétchène a été publié, je reçois, heureusement, beaucoup de soutiens, mais aussi une multitude de messages me demandant de laisser les musulmans tranquille. Ces musulmans font donc eux-mêmes directement le lien entre islam et terrorisme. Je pense malheureusement être bien placée pour savoir comment beaucoup d’entre eux agissent : par la terreur, l’intimidation, par les menaces. Comment comptez-vous empêcher cette religion de grignoter nos libertés, notre mode de vie et parfois même notre survie ?"

"Je ne fais pas de politique et je n’en ferai jamais", rappelle Mila, qui avait été jusqu’à bloquer Marine Le Pen et Eric Zemmour sur les réseaux sociaux pour ne pas faire l’objet de récupération de leur part.

Reste à savoir si TF1 diffusera sa question à Emmanuel Macron et si le chef de l’Etat sortant lui répondra.