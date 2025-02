L'avocat lyonnais Tammouz Al Douri, au front de la lutte contre les discriminations

L’avocat lyonnais a vu son engagement dans la lutte contre les discriminations prendre racine au cours de ses études à Sciences Po Lyon. Dès ses débuts, il s’intéresse à la relation postcoloniale entre la France et le monde arabe, thème de son mémoire sur les discriminations indirectes : "C’est tout ce qui découle d'une norme neutre en apparence mais qui, par ses résultats, aboutit à une situation discriminante. Il y a beaucoup de retard, c'est une notion d'origine européenne qui a été importée un peu de force dans le droit français."

Son expertise acquise au fil des affaires lui a valu la reconnaissance de nombreuses associations qui l’ont sollicité pour des dossiers similaires. Sa réputation lui vaut d’être approché en février 2024, après une violente agression place des Terreaux à Lyon. "Trois jeunes étaient dans un bar des Terreaux dans un contexte festif. Et-là, une altercation verbale démarre avec une bande d’autres jeunes, des injures racistes auraient dès lors été proférées," relate l’avocat. Les trois jeunes quittent l’établissement, mais ils sont attendus à la sortie.

La situation dégénère en bagarre. "Un des agresseurs sort un couteau et lacère les trois jeunes. Moi, je défends l’un d’eux, qui s’est pris des coups de couteau", précise maître Al Douri. Il s’avère que l’autre agresseur, qui lui n’a infligé que des coups, est une figure du milieu identitaire lyonnais. Juste après les faits, "les policiers contrôlent un des auteurs (sans le savoir à ce moment-là, ndlr) avec un poignard militaire sur lui, mais ils le laissent repartir", regrette l’avocat. Il a finalement été interpellé plus tard : "Il a pu prévenir ses copains et préparer sa défense."

Miser sur la Pédagogie

Des messages découverts sur le groupe Telegram des prévenus, laissent peu de doute sur la nature de l’agression : "Bagarre 3v3 contre des bougnes", "P.L. a eu l'ingénieuse idée de sortir son couteau", "Cheh pour les bougnes". Malgré cela, défendre la reconnaissance de la circonstance aggravante de discrimination, n’est pas simple. "La question est de savoir si le caractère raciste était déterminant dans l’attaque", précise maître Al Douri.

Or, "souvent et heureusement, le motif raciste n’est pas le seul mobile de l’agression", ajoute-t-il, ce qui complique la tâche des avocats. Tammouz Al Douri a néanmoins réussi à faire retenir le caractère discriminatoire de l’agression en première instance : l'auteur des coups de couteaux a ainsi écopé de 3 ans de prison, dont 12 mois avec sursis.

Son complice, Sinisha Milinov, bien connu du milieu identitaire lyonnais, est condamné à six mois de prison ferme. "Il y a un vrai retard sur la reconnaissance des discriminations. Le mouvement Me Too a changé la façon dont les commissariats et les tribunaux traitent les violences sexistes et sexuelles. Pour les discriminations raciales ou religieuses, on en est encore au niveau zéro", déplore l'avocat.

Dans ces affaires de discrimination, maître Al Douri mise sur la pédagogie, un aspect essentiel face à des magistrats parfois peu formés sur ces questions. "Mon but, ce n'est pas d'accabler les prévenus, mais d'expliquer au tribunal pourquoi c'est important que cette dimension soit prise en compte. Si la justice ne reconnaît pas le caractère discriminant, elle passe à côté d’une réalité essentielle", assure ce dernier.

Son regard sur l’évolution de la justice est mitigé : "On n’aura pas de véritable changement sans prise de conscience collective, comme pour Me Too." Une conviction qui le pousse à continuer à "batailler", dossier après dossier.