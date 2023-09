Lyon : l'avocat black bloc condamné à 10 mois de prison avec sursis

Le jugement a été prononcé ce vendredi. Cet avocat, spécialiste en droit des affaires et droit fiscal, par ailleurs enseignant à l'université Lyon III, a également écopé de 8000 euros d'amende et devra verser 1600 euros de dommages et intérêts à JCDecaux.

Il était jugé pour avoir attaqué plusieurs vitrines et un abribus à l'aide d'un marteau alors qu'il évoluait avec les black bloc le 6 juin dernier. Le quinquagénaire avait nié les faits malgré les photos prises par la police censée l'identifier. Il avait reconnu sa présence sur place, mais uniquement pour observer les violences urbaines selon lui. Il avait aussi indiqué qu'il ne se reconnaissait pas sur les clichés des forces de l'ordre, même s'il portait effectivement les mêmes vêtements noirs que l'individu qu'on lui présentait.

A l'énoncé du jugement, il s'est évanoui et a été évacué par les pompiers.

Son avocat, le ténor du barreau lyonnais Jean-Félix Luciani, a annoncé son intention de faire appel.