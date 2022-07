Il avait agressé le personnel des urgences à Lyon : dix mois de prison pour le jeune sans-papiers

La peine prononcée lundi en comparution immédiate est moins sévère que les réquisitions du parquet, qui avait réclamé douze mois de prison dont quatre avec sursis et interdiction de séjour à Lyon pendant trois ans.

Pour rappel, le jeune homme s'était présenté pour une douleur dentaire en usurpant une identité tierce afin de bénéficier d'une prise en charge. En salle d'attente, l'individu s'était montré impatient et s'était mis à insulter le personnel en arabe, avant de frapper à plusieurs reprises sur la vitre en plexiglas du comptoir d'accueil, ce qui avait nécessité l'intervention des agents de sécurité.

Le suspect de 22 ans avait ensuite saisi un poteau délimitant les files d'attentes pour détruire la vitre en plexiglas et n'avait pas hésité à jeter ce poteau sur l'aide-soignante qui se trouvait derrière. Un patient et une dentiste étaient alors intervenus pour maitriser l'agresseur, mais la médecin s'était retrouvée projetée au sol.

La sécurité de l'hôpital avait été sollicitée à nouveau mais l'homme s'était rebellé, insultant, crachant et frappant au visant l'un des agents. La police avait été appelée en renfort et l'individu avait été placé en garde à vue. En tout, onze plaintes ont été déposées à son encontre.

A la suite de sa condamnation, le jeune sans-papiers a été maintenu en détention.