Lyon : deux ans de prison pour l’automobiliste qui avait percuté un gendarme

Plus d’un mois après les faits, le conducteur de Meyzieu a été condamné à deux ans de prison dont 10 mois avec sursis. Alors que le prévenu faisait la course avec son cousin sur le périphérique, le gendarme à moto a décidé d’intervenir en dehors de son service face au danger qu’il représentait.

Après l’avoir insulté, le conducteur de la Peugeot 207 a d’abord tenté de se rabattre sur le véhicule du militaire rapporte Le Progrès. Suite à une esquive réussie, le prévenu s’est de nouveau dirigé sur lui et l’a percuté par derrière. Le motard a chuté au milieu des trois voies à hauteur de Saint-Fons. Un automobiliste s’est alors arrêté pour le protéger pendant que le prévenu prenait la fuite.

L’homme âgé de 23 ans n’était pas connu des services de police pour ce genre de violence. Il avait perdu son permis de conduire le matin même et dit avoir été "frustré". Lors de son procès, l’expert-psychiatre a estimé qu’un traitement anti-agressif et d’un régulateur d’humeur lui était nécessaire. En plus de ses deux ans de prison, il a interdiction de conduire pendant 18 mois et sa Peugeot 207 lui a été confisquée.

Le gendarme est lui toujours marqué psychologiquement et il se déplace encore avec une béquille.