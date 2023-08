Fusillade en Isère : deux personnes mises en examen

Après la découverte des deux corps inanimés dans un gîte isérois, le parquet de Lyon s’est saisi de l’affaire et a annoncé ce jeudi soir la mise en examen de deux personnes. L’une des deux a été placée en détention provisoire tandis que la seconde a été placée sous contrôle judiciaire d’après l’AFP.

Pour l’heure, les circonstances de ce double meurtre restent encore à déterminer et les investigations continuent sous l’autorité d’un juge d’instruction de la juridiction interrégionale de Lyon spécialisé dans le crime organisé. Les seules informations connues actuellement sont la présence d’un pistolet semi-automatique retrouvé sous l’un des cadavres et l’autopsie des corps qui a permis de démontrer que "le premier a été touché à 12 reprises, essentiellement au thorax et à la tête et le second a été touché par une seule balle au niveau du thorax", avait expliqué la procureure de la République de Vienne Audrey Quey.

La piste du règlement de compte est toujours privilégiée tandis qu’un troisième homme sur place au moment des faits, a expliqué lors de sa garde à vue qu’ils avaient déjà tous trois été victimes d’une tentative d’assassinat en Turquie. Concernant l’identité des victimes, toujours inconnues, il pourrait s’agir d’individus turcs entrés "sur le territoire national avec de faux papiers d’identité bulgares".