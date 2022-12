Lyon : un réseau de proxénétisme chinois démantelé

Au printemps dernier, les enquêteurs de la sûreté départementale ont ouvert une enquête préliminaire après connaissance de prestations sexuelles tarifées dans un salon de massage dans le 6e arrondissement de Lyon. Cinq autres salons ont été découverts, quatre à Lyon et un à Grenoble.

Quant aux masseuses, elles ont été recrutées en région parisienne sur un site chinois. En situation irrégulières, elles ont été hébergées dans le salon contre le paiement d’un loyer.

Une information judiciaire a été ouverte le 11 août dernier pour des chefs de proxénétisme aggravé, blanchiment et travail dissimulé. Des premières perquisitions ont eu lieu lundi 5 décembre en région parisienne où deux suspects ont été interpellés. En tout, 76 000 euros en liquide et des bijoux de valeur ont été saisis.

Le lendemain, neuf autres mis en cause ont été arrêtés dans l’agglomération lyonnaise et à Grenoble. Plusieurs perquisitions ont eu lieu et ont permis de saisir 70 000 euros, trois véhicules, une moto, de la maroquinerie de luxe, des bijoux et 136 181 euros sur des comptes bancaires.

Les masseuses entendues ont confirmé qu’il leur était demandé de pratiquer des actes sexuels moyennant une rémunération. Pour les mis en cause, ils ont reconnu leur rôle de proxénètes au cours des gardes à vue. Sur les onze suspects, neuf ont été présentés au magistrat instructeur les 8 et 9 décembre.