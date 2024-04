Lyon : prison ferme pour Baby Driver après un nouveau rodéo filmé à 220 km/h

Déjà condamné en 2021 pour avoir réalisé des vidéos de lui conduisant à vive allure et slalomant sur le périphérique, celui que l’on surnomme Baby Driver avait de nouveau été interpellé la semaine dernière après un nouveau rodéo urbain sur le périphérique Laurent-Bonnevay impliquant trois voitures. Seul le Brondillant de 24 ans avait pu être arrêté par la police, ses partenaires ayant réussi à prendre la fuite.

Ecroué dans l’attente de son procès, le jeune homme a finalement été jugé ce mardi à Lyon. Mohammed B. a écopé d’une peine de 18 mois de prison ferme pour ce nouveau rodéo à plus de 200 km/h filmé et diffusé sur les réseaux sociaux… et sans le permis.

Reste à savoir s'il reprendra ses lives sur TikTok durant son incarcération, comme cela avait été le cas lors de sa première condamnation.