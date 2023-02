Près de Lyon : la police l’interpelle pour rodéo urbain et trouve plusieurs véhicules volés chez lui

Le 31 janvier, un équipage de police a été requis pour un individu en scooter qui effectuait un rodéo. Selon le CSU, il a franchi plusieurs feux rouges et panneaux STOP. Il a déposé le véhicule rue Jean Jaurès à Bron avant d’être interpellé.

Une perquisition a été effectuée à son domicile et a permis de retrouver le scooter, mais aussi un quad et un second scooter. Tous deux ont été signalés volés. Une moto de cross rouge au numéro d’identification modifié a aussi été appréhendée.

En garde à vue, l’homme a reconnu le rodéo mais a nié les faits de recel de vols. Il a été présenté ce jeudi au parquet de Lyon en vue d’une convocation sur procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire.