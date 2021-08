Il se filmait à plus de 200km/h sur le périph' à Lyon : le chauffard condamné à de la prison ferme

Connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme babydriver69555 (ce qu'il a nié devant les juges), il avait partagé de nombreuses vidéos de lui en train de rouler à des vitesses folles sur différents axes de la Métropole, slalomant entre les véhicules. C’est notamment sa vidéo où on le voit monter à 214km/h sur le périphérique Laurent-Bonnevay qui a mis la puce à l’oreille des autorités.

Se sachant recherché, l’individu avait pris un malin plaisir à narguer les policiers, qu’il croisait parfois lors de ses virées filmées.

Finalement interpellé fin juin, ce Brondillant de 21 ans n’en menait pas large dans le box des prévenus ce mardi. Le parquet a profité de cette comparution pour ajouter au dossier d'autres infractions plus ou moins graves, six au total. Les investigations menées par la DDSP ont démontré que Mohamed B. détenait près de 2 500 vidéos de rodéo urbain et 22 contraventions impayées pour un total de minimum 11 000 euros. Il a aussi été trahi par plusieurs relevés de bornage téléphonique qui prouvait qu'il était le conducteur du véhicule incriminé.

Pourtant, l'accusé a répété à plusieurs reprises "je ne suis pas l'auteur de cette vidéo". Mais il n'a pas su éviter les pièges tendus par la présidente du jury et la procureur qui esquissait même des sourires à l'écoute des contradictions successives dans lesquelles Mohamed B se perdait.

Après bientôt un mois et demi de détention, il a finalement écopé de 26 mois d'emprisonnement, dont huit ferme, pour mise en danger de la vie d’autrui, conduite sans permis, refus d’obtempérer et prise du nom d'un tiers au moment d'un contrôle. La procureure avait requis deux ans de prison, dont un an ferme tandis que sa défense plaidait la relaxe en invoquant le montage d'un dossier "indigent, médiocre, orienté et à charge".

À noter que son patron, gérant d’une société de location de bolides, échappe pour le moment à la justice. Poursuivi pour travail dissimulé et le partage de l'une des vidéos de Mohammed B., il a vu son avocate, enceinte être prise en charge par le Samu après un malaise en début d'audience. Jawad J., qui missionnait régulièrement son employé alors qu'il savait que ce dernier n'avait plus de permis valide, comparaîtra donc en octobre devant les juges, quand son conseil ira mieux.

L.M. et A.A.