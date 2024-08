Près de Lyon : le périphérique Laurent-Bonnevay ferme pour plusieurs jours

Ce mardi soir, l'opération "coup de poing", dans le cadre du chantier du futur tramway T9 qui desservira Villeurbanne et Vaulx-en-Velin, démarre.

La Métropole de Lyon et le Sytral ont donc besoin de fermer le périphérique Laurent-Bonnevay et le pont du Roulet durant plusieurs jours pour construire une trémie dédiée aux modes actifs (piétons et cyclistes) qui permettra de franchir la barrière créée par le périph' entre les quartiers Saint-Jean et Croix-Luizet.

Bruno Bernard a fixé "108 heures chrono" aux ouvriers pour construire cette trémie composée de 3 cadres en béton de plus de 600 tonnes.

Le coup d'envoi sera donné cette nuit à 22h, entraînant la fermeture du boulevard périphérique et du pont du Roulet au-dessus du canal de Jonage jusqu'au 12 mai à 12h. Soit quatre jours et demi de fermeture d'un axe majeur de l'agglomération lyonnaise.

Un choix de dates questionnable puisque les 8 et 9 mai sont fériés, et risquent d'être choisis par de nombreuses personnes pour prendre la route et profiter d'un week-end prolongé. Le Sytral se félicite toutefois de laisser les itinéraires cyclables ouverts, pour permettre aux habitants de se rendre à vélo au Grand Parc de Miribel-Jonage...

Entre la porte de Croix-Luizet et la porte du Valvert, la circulation sera maintenue dans le sens Est/Ouest mais interdite dans l'autre sens. Et sur la portion Croix-Luizet/A43, la circulation sera maintenue dans le sens Nord/Sud, mais interdite dans le sens Sud/Nord.

Les itinéraires de substitution sont les suivants :