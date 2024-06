Près de Lyon : un mur anti-bruit installé sur le périphérique Laurent Bonnevay

Un mur anti-bruit va être installé à compter de ce lundi sur le périphérique Laurent Bonnevay, le long de la Boutasse à Bron-Parilly, plus précisément à proximité de la porte 11 (porte du Vinatier). Objectif : réduire les nuisances sonores dans ce secteur.

"D’une hauteur de 6 mètres et d’une longueur totale de 312 mètres, le mur végétalisé permettra de protéger 78 logements, dont la plupart sont des logements sociaux gérés par Lyon Métropole Habitat, ainsi que des espaces publics et une aire de jeux pour enfants. L’objectif est d’atteindre 65 db – contre 71 à 78 db actuellement – pour résorber ce point noir en termes de bruit", indique la Métropole de Lyon. Le mur sera ensuite végétalisé à l’automne avec des plantes grimpantes avec également la mise en place de nichoirs pour les oiseaux et les chauves-souris.

Le projet prévoit de également replanter et de densifier l’espace vert entre le périphérique et les habitations, afin de créer un filtre visuel sur le périphérique et sur l’écran acoustique tout en offrant un corridor écologique à l’échelle locale. Un mélange d’essences persistantes et caduques sera planté, avec une origine locale. Au total sont prévus 17 baliveaux, 183 plantes grimpantes pour les murs et 370 plantes vivaces.

Ce chantier qui se terminera à la fin du mois de septembre va entraîner la fermeture de la bretelle de sortie 11b à partir du jeudi 20 juin. Les automobilistes sont invités à emprunter la rue de Reims via la sortie 11a pour rejoindre le centre de Bron.

Le coût du projet, intégralement pris en charge par la Métropole de Lyon, est de 1,4 millions d'euros HT.