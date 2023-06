ZFE : les écologistes prêts à intégrer la M6-M7 et le périphérique Laurent-Bonnevay au périmètre ?

Sauf que cette affirmation n'est pas totalement juste, puisque la M6/M7 ne fait pas partie du périmètre. Le trafic de transit venu de l'Europe entière peut donc continuer à emprunter le tunnel sous Fourvière sans crainte de devoir afficher une vignette Crit'Air adaptée.

Selon le Progrès ce mardi, les écologistes de la Métropole de Lyon veulent en finir avec cette anomalie. Et le président de la collectivité Bruno Bernard souhaiterait donc intégrer la M6/M7 au périmètre de la ZFE, entre Pierre-Bénite et Dardilly. Mais aussi le périphérique Laurent-Bonnevay. Et ce, dès le 1er janvier 2024.

La Métropole de Lyon n'a pas confirmé l'information mais précise que des annonces seront faites le 23 juin prochain.

Dans l'idée, cela obligerait les véhicules les plus polluants de contourner l'agglomération par l'Est.

Ce qui risque de faire bondir le maire de Saint-Priest qui tient d'ailleurs une conférence de presse ce mardi, mais sur un autre sujet. Gilles Gascon pourrait le prendre comme une punition, alors que sa commune, ainsi que celles de Bron, Jonage et Décines-Charpieu, ont récemment voté contre leur intégration à la ZFE étendue.

En pratique, la Métropole et l'Etat ne disposent pas encore d'outils suffisants pour faire appliquer ce triage à l'entrée du périmètre. Quid également des nombreux étrangers qui empruntent cet axe quotidiennement, ou encore des journées classées noires pendant les vacances ?