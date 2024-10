Les radars activés sur les voies de covoiturage de la M6/M7 à Lyon

Installés depuis déjà plusieurs mois, ils ont été activés il y a quelques jours. Et ce lundi 29 juillet, ils flasheront les véhicules circulant sur la voie de gauche entre Dardilly et Pierre-Bénite alors qu'ils ne transportent qu'une seule personne. Avec leur vision thermique, ils détectent la chaleur des corps présents dans l'habitacle des voitures, faisant la distinction entre un humain et un animal.

L'amende forfaitaire de 4e classe est de 135 euros.

Les voies de covoiturage se situent :

- sur la M6, au nord, entre l’échangeur de La Garde (Dardilly, sortie n°33) et celui du Valvert (Tassin-la-Demi-Lune, sortie n°36).

- sur la M7, au sud, entre l’échangeur de Pierre Bénite et celui de la Confluence.

Pour rappel, ces voies de covoiturage sont réservées aux véhicules transportant au minimum deux personnes. Les motos sont également concernées par le dispositif tout comme les véhicules prioritaires, les taxis et les véhicules électriques (vignette Crit’Air 0).

Les voies de covoiturage sont signalées par un losange blanc allumé 24h/24 et tous les jours. En cas d'accident, le losange est désactivé pour ouvrir une voie supplémentaire et décongestionner l'axe.

Pour le moment, seulement trois radars sont installés : à Pierre-Bénite au niveau d'Arkema, à Lyon au niveau du musée des Confluences et à Ecully.