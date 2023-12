Le déclassement de l'autoroute dans Lyon, ils en ont rêvé, ils se sont résignés

Le ciel brumeux du pont de la Mulatière est encore bien présent ce vendredi matin. C'est pourtant le 1er avril, mais en cette année 2016, le soleil n'a pas l'intention de se montrer.

Plusieurs dizaines de courageux ont pourtant décidé de faire office d'éclaircie dans la matinée morose des centaines d'automobilistes qui empruntent l'ouvrage pour aller travailler, et qui forment bien souvent de longs et ennuyeux bouchons. Eux, ce sont les fondateurs du collectif BOUGER. Un jeu de mot qui forme maladroitement "BOulevard Urbain GERard Collomb" et qui avait pour vocation

d'exercer un lobbying envahissant auprès de l'ancien président du Grand Lyon pour obtenir le déclassement de l'autoroute A6/A7 à Lyon.

Nous sommes quatre ans avant la victoire des écologistes aux élections municipales et métropolitaines, un an avant celle d'Emmanuel Macron et la vague macroniste qui va bouleverser l'échiquier politique lyonnais. Nous sommes aussi un mois avant le fameux déclassement que tout le monde espère, mais qui semble bien parti pour devenir un serpent de mer, au même titre que l’Anneau des Sciences.

À l’époque, la Ville à Vélo est un gentil poil à gratter qui organise des actions symboliques à grands coups de banderoles. Bien loin des méthodes un peu plus hystériques de nos jours pour imposer leur vision, notamment lors des concertations sur les grands projets.

Ce 1er avril 2016, son président Nicolas Igersheim tente le cosplay Gérard Collomb. Le visage du maire est imprimé sur un carton, lui-même vissé sur la tête du cycliste. C’est grotesque, mais percutant. Le faux Gérard Collomb est appelé à la tribune installée sur le pont. Il doit prononcer un "discours historique", celui qui permettra enfin de changer l’appellation de l’axe qui traverse Lyon depuis cette idée saugrenue de Louis Pradel.

Aux côtés de Nicolas Igersheim, trois personnalités de leur époque aux trajectoires futures différentes. En retrait, il y a Pierre Hémon, écologiste allié à Gérard Collomb dont il est même le conseiller métropolitain délégué aux Mobilités actives. Après avoir fait campagne auprès de Grégory Doucet, il n’a pas profité de la vague verte puisqu’il n’était pas candidat. Conseiller de l’ombre, il a depuis pris ses distances pour goûter aux joies de la retraite, à vélo évidemment.

Lui était déjà sur tous les fronts : Fabien Bagnon. Look un peu plus destroy qu’aujourd’hui, l’homme aux mille engagements associatifs est évidemment de la partie. Se doutait-il une seconde qu’il serait

aujourd’hui le monsieur vélo d’une Métropole de Lyon écolo ?

Enfin, Gérard Dutal avait sorti la panoplie du parfait patient sous assistance respiratoire. Un déguisement prémonitoire pour celui qui passera quatre semaines dans le coma à cause du Covid-19 en 2020. Habitant du cours de Verdun à Perrache, il était devenu la voix de ceux qui ne supportaient plus d’avoir l’autoroute sous leurs fenêtres.

L’événement est franchouillard, maladroit mais permettait de réunir autour d’une même vision des personnalités qui s’imaginaient changer l’histoire de Lyon, en collaboration avec Gérard Collomb. Six ans plus tard, il ne reste rien de ce collectif BOUGER, ni de son rêve voué à l’échec tant que les solutions de repli pour le trafic ne seront pas sorties de terre.

Gérard Dutal, dernier des Mohicans abandonné par ses alliés ?

LyonMag : Le 1er avril 2016, vous organisez un faux déclassement de l’autoroute A6/A7. Plus de 6 ans après, quel regard portez-vous sur cette aventure ?

Gérard Dutal : Mon regard, c’est qu’on s’est fait rouler dans la farine. Il n’y a eu aucune évolution, c’est-à-dire qu’on a changé A6/A7 en M6/M7 mais l’autoroute, le fait qu’il y ait deux fois deux voies dans deux sens, n’a pas changé. Il y a toujours deux voies dans les deux sens, avec de plus en plus de voitures. Depuis 2016, le flux a largement augmenté. Je le vois et je l’entends.

À vos côtés ce jour-là, il y avait Fabien Bagnon et Florence Delaunay, devenus aujourd’hui vice-président de la Métropole et adjointe au maire de Lyon. Avez-vous imaginé que les écologistes puissent faire avancer les choses plus rapidement que leurs prédécesseurs ?

Bien sûr, c’est pour cela que je vous dis qu’on s’est fait rouler dans la farine. On avait manifesté avec Fabien Bagnon, on avait fait une grande manifestation contre la pollution et pour le déclassement de l’autoroute. Il y avait aussi la Ville à Vélo et toutes les associations écologistes qui réclamaient le déclassement de l’autoroute pour la transformation en boulevard urbain, comme l’avait préconisé Gérard Collomb. Nous, on était pour à 100 %. En réalité, depuis que les écologistes ont pris la municipalité et la Métropole, rien n’a changé. Ils ont seulement fait une voie de covoiturage et cette voie, c’est scandaleux : elle n’est empruntée que par des touristes, qui eux sont plus d’une personne dans la voiture. Ils ont un accès plus rapide que les Lyonnais qui sont seuls dans leur voiture, qui sont pris dans les embouteillages et ne peuvent pas emprunter cette voie.

Vous ne vous sentez plus soutenu par le pouvoir en place ? On a essayé de vous écouter de nouveau ?

Alors là non, pas du tout. On ne nous écoute pas du tout. Ils veulent transformer l’axe Nord-Sud, ça va du pont Gallieni aux Terreaux. Mais ce n’est pas la priorité : la priorité, c’est du pont Gallieni à la Confluence. C’est de supprimer cette autoroute et de faire un seul quai, où les Lyonnais pourraient aller au bord du Rhône, et jumeler le quai Perrache et l’autoroute.

Avez-vous de nouveau essayé de contacter la Métropole ?

Au début de leur mandat, je les ai beaucoup contactés, puis quand j’ai vu qu’ils ne voulaient rien entendre et que ça ne les intéressait plus parce que c’est beaucoup trop compliqué de toucher à cette autoroute, ils ont abandonné, donc j’ai aussi abandonné.

Vous n’êtes plus en contact avec Gérard Collomb ?

Non, je n’ai plus de contact politique du tout. Je ne suis pas du tout politisé. Nous avions créé l’ARALY, l’association des riverains de l’autoroute dans Lyon, pour obtenir ce déclassement, en faisant la transformation en boulevard urbain en prenant des agrafes et des feux sur le quai Perrache, qui prennent des rues perpendiculaires pour dégager la Confluence. La Confluence est complètement enclavée. On pensait vraiment que ça allait se faire, mais le mouvement a été abandonné.

Il n’y a plus personne dans le mouvement ? C’est complètement fini ?

Tout le monde s’est découragé. On a été délaissé, on ne parle plus de déclassement sur le boulevard urbain, plus personne n’en parle et tout le monde s’en fiche. On ne parle que de vélos, de pistes cyclables et d’aménager l’axe nord-sud. Les deux projets devraient être menés en parallèle, mais la priorité ça devrait être de supprimer cette autoroute au milieu de Lyon, qui pollue la Confluence et la moitié de la Presqu’île.

Tous les riverains ont abandonné ?

Les riverains se sauvent, c’est devenu des locations maintenant, les vrais propriétaires sont partis. Tout le cours Verdun qui a des immeubles magnifiques, est habité par des jeunes, des étudiants, des locations. Ils sont là pour un an, deux ans, trois ans et puis s’en vont.

Les commerces aussi ?

Les commerces sont tous partis : il y avait un bar qui était à l’angle de la Place Carnot et du cours Verdun, qui a végété pendant des années, il n’y avait personne. Maintenant, il a été repris par des jeunes et c’est devenu un bar très à la mode. Il y avait des artisans cours Verdun, ils ont tout fermé. Comme le quai Perrache, tout a été cassé et il n’y a que des bureaux maintenant, plus de commerces.

Avez-vous de nouveaux combats maintenant ?

Non, j’ai arrêté. Je les harcèle sur Facebook, chaque fois je leur rappelle qu’ils nous ont mentis et trompés, mais ça ne bouge pas.

Avez-vous l’impression qu’il y a davantage de pollution depuis 2016 ?

Je ne serais pas capable de vous le dire, ce sont les mesures qui peuvent le dire, mais il n’y a pas de mesures de pollution sur le cours Verdun, ils n’ont jamais voulu en mettre. De temps en temps, un camion vient pour faire des analyses, mais cela fait des années qu’on ne l’a pas vu. En plus, ils ne publient jamais les données de pollution par camion ni par endroit, c’est une moyenne.

Vous diriez que cette pollution a un impact sur votre santé ?

Je ne saurais pas vous le dire. Moi, je souffre énormément à cause de mon Covid, j’ai fait quatre semaines de coma, ça m’a attaqué les poumons. En revanche, les nuisances sont surtout sonores ! Un sondage a été fait par Acoucité pour écouter le bruit, on avait 85 décibels sur les balcons du 1 cours Verdun en 2014-2015, avant le déclassement.

Quel âge avez-vous aujourd’hui ?

76 ans.

J’imagine que c’est un combat qui vous a fatigué ?

Oui, ce qui m’a désolé, c’est que j’ai cru que les écologistes allaient supprimer cette autoroute. Si Collomb était resté, il l’aurait fait lui. On a eu réunion sur réunion, avec des projections de ce qui allait se faire, des chiffrages, la Métropole avait avancé énormément sur le sujet. On a eu des dizaines de réunions sur le sujet.

Vous êtes toujours en contact avec Fabien Bagnon ?

Il m’ignore. Une fois au pouvoir : vélo, vélo, vélo. Depuis qu’il est là, l’autoroute, on n’en parle plus, alors qu’il faisait tout un cirque pour se battre avec Collomb pour construire une piste cyclable qui relie Pierre-Bénite à la Confluence. Il avait même obtenu que Collomb fasse construire une passerelle qui soit accrochée au pont de chemin de fer, pour que les vélos puissent passer. Tout ça, c’est fini maintenant.

Propos recueillis par A.V.