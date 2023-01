M6/M7 à Lyon : les écologistes veulent des radars pour faire respecter les voies de covoiturage

La crainte du contrôle et de la sanction au début a vite été balayée par l'absence de ces derniers.

Les élus écologistes de la Métropole de Lyon ne baissent toutefois pas les bras. Les automobilistes ne savent pas se discipliner seuls et ne circuler sur la voie de gauche que s'ils sont plusieurs dans l'habitacle ? Des radars pourraient être prochainement installés comme le révèle Lyon Capitale.

Le vice-président de la Métropole chargé des Transports Jean-Charles Kohlhaas indique attendre la fin du 2e semestre de l'année 2023 et la fin des expérimentations de l'Etat pour éventuellement passer commande de radars équipés de caméras thermiques, capables de déceler le nombre de personnes à bord de chaque véhicule. Et ainsi flasher les automobilistes qui n'ont rien à faire sur la voie de covoiturage entre Dardilly et Pierre-Bénite, dans les deux sens de circulation.

Une amende de 135 euros attendra alors les contrevenants.

Pour rappel, outre les véhicules transportant plusieurs personnes, les taxis, bus et véhicules dotés de vignettes Crit'Air 0 sont également autorisés sur ces voies.

Après les voies de covoiturage, la Métropole s'intéressera-t-elle au respect bafoué des 30km/h imposés désormais dans plusieurs communes de son territoire, à commencer par Lyon ?