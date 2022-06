Lyon : le premier bilan un peu gênant de la gare de covoiturage du quai Gailleton

De nombreux habitants de la Métropole de Lyon, et plus particulièrement du 2e arrondissement, se posent cette question depuis plusieurs mois. Inaugurée en novembre, la gare de covoiturage du quai Gailleton semble avoir beaucoup de mal à trouver son public.

En effet, les automobilistes qui empruntent le quai tous les jours font le même constat : personne ne s'arrête jamais sur le parking réservé au covoiturage qui a remplacé 75 places de stationnement.

Il s'agissait d'un projet initié par l'exécutif de David Kimelfeld et très fièrement porté par les nouveaux élus écologistes métropolitains. Tout a été pensé pour révolutionner la pratique entre Rhône et Saône.

Sur place, à l'aide d'un système de panneaux, les passagers arrivés à pied, en vélo ou en métro peuvent indiquer leur destination aux voitures qui passent le long de la gare. Un site et une application permettent également de fixer des rendez-vous pour encore plus de confort. Mais que ce soit en spontané ou sur internet, le partage de véhicule ne séduit pas vraiment les riverains.

Ces derniers avaient pourtant prédit l'échec du dispositif expérimental estimé à 300 000 euros. Avant que la gare ne soit construite, plusieurs collectifs comme le Comité d'Intêret Centre Presqu'Île ou Apaisons le quai Gailleton avaient fait savoir leurs craintes et colères en organisant des petites manifestations.

La rédaction de LyonMag s'est rapprochée de la Métropole de Lyon pour connaître le nombre d'utilisations dites "dynamiques" de la gare (covoiturage sans rendez-vous ndlr).

Depuis le 1er janvier 2022, il y a eu 183 appuis "considérés comme pertinents (hors appuis de 'curiosité')" sur les boutons correspondant à 12 destinations. On ne sait en revanche pas si ces 183 demandes ont toutes trouvé réponse.

La répartition des destinations de ces 183 appuis depuis janvier 2022 :

Techild - 27

Paris - 23

Limonest -18

Tarare - 16

Saint-Etienne - 16

Vienne - 16

Villefranche - 13

Solaize - 13

Irigny - 12

St-Genis-Laval - 11

L'Arbresle - 10

Feyzin - 8

Cette gare de covoiturage dynamique étant une innovation et une expérimentation, il est difficile de comparer la performance à d'autres gares. Par ailleurs, il n'est pour le moment pas possible de connaître le nombre de covoiturages planifiés (via le site internet ou l'application) depuis le début de l'année.

La Métropole de Lyon précise que "l'aménagement a connu quelques difficultés dans son démarrage d'exploitation, dues à des complications dans l'installation du feu tricolore et dans l'installation de la signalétique de jalonnement qui devrait être posé prochainement".

A l'avenir, la collectivité compte organiser des événements pour promouvoir la gare. Elle envisage également de construire d'autres stations sur son territoire, des "arrêts miroirs permettant aux usagers de trouver un conducteur pour le trajet retour".

L.M.