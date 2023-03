Métropole de Lyon : une nouvelle aire de covoiturage à Dardilly, une incitation financière mise en place

Sauf qu'aujourd'hui, il manque clairement des lieux de rencontres en dehors de Lyon. Et les sites références comme BlaBlaCar vont proposer des trajets à des coûts parfois trop élevés pour un passager. Ce lundi matin par exemple, comptez 5 ou 6 euros pour faire Givors-Villeurbanne.

Sans oublier les échecs cuisants de la gare de covoiturage déserte du quai Gailleton et des voies normalement réservées au covoiturage sur la M6/M7 mais que personne ne respecte en l'absence de contrôles et sanctions (mais cela va bientôt changer).

La collectivité dirigée par les écologistes, peu aidée par l'Etat depuis trois ans, entend donc monter en puissance à travers de nouveaux investissements.

Ce vendredi, une aire de covoiturage a été inaugurée à Dardilly. La Brochetière a coûté la bagatelle de 437 000 euros. A la limite de La-Tour-de-Salvagny et à proximité de l'A89, elle dispose de 42 places de parking réservées aux pendulaires, d'un quai voyageur, d'un abri et prochainement d'une consigne à vélo sécurisée. La Métropole de Lyon en a profité pour créer un cheminement piéton-vélo sécurisé pour rejoindre le trottoir existant de la commune voisine.

Reste à éclairer les lieux et à installer des caméras de vidéoprotection. Pour ces dernières, la Métropole se dit prête à les financer alors qu'il s'agit d'une compétence des municipalités de Dardilly et de La-Tour-de-Salvagny.

Mais qu'est-ce qui pousse Bruno Bernard et ses pairs à croire que cette aire sera fréquentée quand la gare de covoiturage de Lyon intra-muros a attiré aussi peu de monde ? "Nous savons que cela ne suffit pas. En matière de covoiturage, les infrastructures doivent être pensées de pair avec des services spécifiques", reconnaît le président EELV.

Jusqu'à la gratuité proposée

La parade pourrait être financière. Depuis le 9 mars, la nouvelle version de la plateforme En Covoit' Grand Lyon est en ligne. Elle permet, comme BlaBlaCar, de mettre des personnes en relation. Mais aussi d'afficher une tarification plus avantageuse et donc de réduire les coûts de déplacements.

Sur des trajets de covoiturage compris entre 5 et 30 kilomètres, la Métropole, apppuyée à 50% par l'Etat dans le cadre du Fonds vert, prendra en charge une partie des frais du passager.

Ainsi, pour un trajet entre Dardilly et Neuville-sur-Saône, soit 19 kilomètres, le conducteur recevra 2 euros. Le passager lui versera 50 centimes, tandis que l'Etat et la Métropole se partageront le 1,50 euro restant.

Et c'est encore plus avantageux pour un passager qui est abonné TCL. Tout trajet de covoiturage via En Covoit' Grand Lyon entre 5 et 30 kilomètres lui coûtera la modique somme de 0 euro.

Mais ça, c'est dans le monde idéal du covoiturage où plusieurs conducteurs affables se proposeront de vous récupérer à un endroit pas trop loin de votre domicile, à un horaire convenable et qui pourront vous déposer assez près de votre travail/université.