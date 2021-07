Lyon reste la ville la plus covoiturée de France

La plateforme de covoiturage BlaBlaCar vient de dévoiler son palmarès des destinations les plus prisées par ses usagers. Une étude réalisée auprès de 1 600 membres du réseau, questionné lors d’un vaste sondage, et qui fait ressortir la capitale des Gaules comme la destination française préférée des covoitureurs. Dans le top réalisé par l’entreprise, Lyon termine ainsi devant Paris et Rennes, suivent Toulouse et Nantes. L’année passée, Lyon avait déjà terminé à la première place du classement.

Par ailleurs, BlaBlaCar indique également que deux autres villes du Rhône figurent dans le top 100 cette année : Villeurbanne à la 21e place et la commune de Colombier-Saugnieu où est situé l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.

BlaBlaCar conclut son étude en indiquant que la région Auvergne Rhône-Alpes est la plus visitée de France avec plus de 790 000 sièges en covoiturage qui seront proposés durant la période estivale.