Et si on faisait sauter Fourvière ? - LyonMag n°195

Les pires décisions politiques pour le long terme reposent parfois sur des détails insignifiants. Pour le passage d'une autoroute en plein centre-ville de Lyon, c'est la fascination de Louis Pradel pour les États-Unis, et notamment New-York, qui a poussé le maire de Lyon (1957-1976) à condamner la capitale des Gaules à suffoquer depuis plus de 50 ans.

Depuis, seul Gérard Collomb s'est activé pour faire déclasser l'A6/A7, avant de rendre les armes et de laisser la situation inchangée, faute d'Anneau des Sciences, de contournement Est ou même de péage. On se souvient de la vaine promesse de Michel Noir, "En 92, on aura fait sauter le bouchon de Fourvière", et cette campagne d’affichage jusqu’à Paris…

Existe-t-il un espoir politique national et local d'enfin faire sauter le tunnel de Fourvière pour le rendre intégralement aux Lyonnais ? Tour d'horizon des frémissements qui pourraient un jour permettre enfin de bouter le trafic national et international hors de nos murs.

Au sommaire de ce numéro 195 (novembre 2023) :

- Et si on faisait sauter Fourvière ? – pourquoi vous ne verrez jamais l'autoroute (vraiment) déclassée dans Lyon

- Analyse d'une rentrée brutale autour de plusieurs établissements scolaires

- Les Verts sur un fil face au conflit israélo-palestinien

- Lyon Femmes : Cinq scientifiques lyonnaises, avenir de la recherche

- Lyon Restaurants : Rencontre avec le chef Jérémy Viale

- Lyon Foot : FCVB-GOAL FC, le derby du Rhône qui passe au premier plan