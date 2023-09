L'inquiétant monsieur Bagnon - LyonMag n°194

Il est en passe de détrôner Grégory Doucet sur le trône de l'écologiste le plus clivant de l'agglomération lyonnaise. Fabien Bagnon ne se contente pas de se mettre les élus d'opposition à dos, il tire à vue sur les citoyens qui ne sont pas d'accord avec lui. Et inquiète même dans son propre camp. Car il a été confié au vice-président de la Métropole de Lyon chargé de la Voirie, la mission de transformer le visage du territoire en favorisant le recours au vélo et l'abandon de la voiture. Sauf qu'en se comportant encore comme un lobbyiste qui ne s'embarrasse pas d'un chausse-pied pour imposer sa vision, Fabien Bagnon pourrait bien faire capoter la fin de mandat.

