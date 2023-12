L'OL peut-il disparaître ? - LyonMag n°196

C’est la dure loi du football. Chaque année, des clubs sont relégués en Ligue 2. Et parfois, ce sont des grands noms du football qui disparaissent de la première division : Auxerre, Monaco, Bordeaux ou plus récemment Saint-Etienne… Avec souvent de lourdes conséquences, aussi bien sur l’aspect sportif que social. Car le football est le moteur de toute une économie. À l’OL, plus que nulle part ailleurs, une relégation serait une véritable catastrophe industrielle. À quel point ? La rédaction de LyonMag s'est posée la question encore taboue à Lyon.

Au sommaire de ce numéro 196 (décembre 2023) :

- Dépôt de bilan assuré si l'OL finit en Ligue 2 ? – finances, assets, sportif à la loupe en cas de relégation

- "Il faut prévenir la BAC" : Villeurbanne en proie aux fusillades

- Loi PLM, Métropole de Lyon : pourquoi vouloir tout changer ?

- Lyon Femmes : Marine Lorphelin, la santé comme priorité

- Lyon Restaurants : Rencontre avec le chef Jérémy Ravier

- Lyon Foot : Entraîner, c'est tout un métier !