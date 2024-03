Insécurité, drogue, sexe : la nuit en danger à Lyon - LyonMag n°199

La nuit, comme on la connaît depuis des décennies, a-t-elle encore un avenir dans le Rhône et à Lyon ? Profession la plus punie durant les confinements et mesures restrictives du Covid-19, elle peine à se relever depuis quelques années. Mais tout n'est pas qu'une question d'argent. Insécurité, perte d'intérêt de la jeunesse, pouvoir d'achat, difficultés à se renouveler, sexualité en berne : les chantiers sont légion, certaines batailles paraissent déjà perdues.

Au sommaire de ce numéro 199 (mars 2024) :

- Insécurité, drogue, sexe : la nuit en danger à Lyon

- Le Chalet du Parc en péril ? Yann Arthus-Bertrand n'a pas un rond

- Doucet-NPG : le permanent "Je t'aime, moi non plus"

- Lyon Femmes : Ambre Perrier-Gianesini, nouvel espoir du patinage artistique

- Lyon Restaurants : rencontre avec le pâtissier-chocolatier Sébastien Bouillet

- Lyon Foot : OL, une saison digne d'une carrière Football Manager