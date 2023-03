TCL : le pire à venir ? - LyonMag n°189

Le 25 juin 2022, Bruno Bernard qualifiait de "moment historique" la mise en service des rames automatiques du métro B. Depuis, les pannes se multiplient. Et alors que l’allotissement est lancé et que la gratuité est sur la table, les syndicats, l’opposition et les experts craignent pour l’avenir des TCL. LyonMag fait le point sur les grands projets des écologistes qui éparpillent également les centres décisionnaires avec la création de la SPLM et de la SPLRU.

Au sommaire de ce numéro 189 (avril 2023) :

- TCL : le pire à venir ? - Le point sur le grand chamboulement lancé par les écologistes

- Une Presqu’île sans voiture : le rêve des Verts devient réalité - Avant l'apaisement, la colère

- Délinquance : à chaque arrondissement sa spécialité - La violence en Presqu'île explose

- Contestation et casse au coeur de la ville - Plongée dans les manifestations contre la réforme des retraites

- Bruno Bernard, l’ombre lui va si bien - Le président de la Métropole de Lyon n'arrive pas à se faire connaître

- Et si on supprimait la Ville de Lyon ? - Cet élu réclame l'indépendance des arrondissements

- Lyon Femmes : Morgane Quetier, l’esthétique automobile au féminin - Egérie des réseaux sociaux qui s’est fait une place dans un milieu d’hommes

- Lyon Restaurants : rencontre avec la cheffe Emily Dader - Les Mauvaises Herbes vont vous faire aimer la cuisine végétale

- Les Grandes Locos, la moins pire des alternatives ? - Pourquoi La Mulatière a encore du chemin à faire avant de faire le plein

- Lyon Foot : le Rhône est-il encore un berceau de champions ? - Combien de futures stars du ballon rond jouent actuellement dans l'agglo ?