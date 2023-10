Des gilets réfléchissants distribués aux cyclistes à Lyon

La luminosité réduit de jour en jour, et avec elle la sécurité des cyclistes. La Métropole de Lyon et ses partenaires participent à la campagne nationale "Cyclistes, brillez !" portée par la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette (FUB).

Plusieurs évènements sont organisés, à commencer par la distribution chaque mardi du mois de novembre de gilets et de stickers lumineux :

Mardi 7 novembre :

Mardi 14 novembre :

à Lyon, Pont de la Guillotière, avec Agence des mobilités/Maison du vélo/ brigade cycliste ville de Lyon/TCL

à Vénissieux, angle avenue Jules Guesde/boulevard Joliot Curie, avec Janus

à Bron, avenue Franklin Roosevelt, avec La Ptite Rustine

Mardi 21 novembre :

à Lyon, Quai Perrache (sortie du pont Raymond Barre), avec Agence des mobilités/ brigade cycliste ville de Lyon/TCL et Gare Part Dieu Villette, avec la Maison du vélo

à Villeurbanne, lieu à préciser

à Saint Genis Laval, station métro B, avec la ville de Saint Genis Laval et Agence des mobilités

Mardi 28 novembre :

à Villeurbanne, Reconnaissance Balzac, avec Mairie de Villeurbanne/ Agence des mobilités/Maison du vélo/TCLChaque mardi, actions de sensibilisation de La ville à vélo (lieu à préciser).

Sensibilisation auprès des jeunes

D’autres actions, à destination des jeunes, sont prévues les collèges avec une sensibilisation des classes de 6e et 3e et la distribution de kits de visibilité au collège Charcot de Lyon 5e et au collège Maryse Bastié de Décines.

Pour rappel, plusieurs équipements sont obligatoires pour circuler de nuit vélo, comme un phare, blanc ou jaune à l’avant, un feu arrière rouge, et enfin des catadioptres, qui sont des équipements réfléchissants, oranges doivent être posés sur les roues avant et arrière et sur chaque pédale.