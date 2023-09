Un jeune de 16 ans perd la vie dans un accident de vélo à Lyon

Un jeune de 16 ans est mort alors qu'il circulait à vélo dans le tunnel de la rue Terme, dans le sens de la descente.

Selon BFM-TV, un adolescent de 15 ans, qui se trouvait lui-aussi sur le même deux-roues, a été pris en charge en état d'urgence absolue.

On ignore pour le moment les circonstances de cet accident, qui s'est déroulé sur un axe interdit aux vélos et aux piétons. Il semblerait selon les premiers éléments qu'aucun autre véhicule ne soit impliqué. Le cycliste et son passager auraient pu perdre le contrôle du vélo et percuter un mur à grande vitesse.