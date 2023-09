Lyon : le vélo prend toujours plus de place à la gare Part-Dieu

Après avoir inauguré une nouvelle galerie il y a un peu moins d’un an, les travaux continuent à la gare Part-Dieu et ses alentours.

Cette fois-ci, les Verts ont souhaité présenter en grandes pompes un nouveau parc pour que les usagers puissent ranger leurs vélos en toute sécurité. Situé juste à l’entrée Pompidou à l’Est de la gare et intitulé "Park Vélo’v Villette", ce dernier peut accueillir jusqu’à 214 vélos dont 4 vélos cargo. "Il n’y avait pas de quoi garer son vélo en toute sécurité au sein de la gare alors qu’elle n’accueille pas moins de 130 000 voyageurs quotidiennement, c’était une anomalie !", note avec une pointe d’humour Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

Ouverte depuis le 28 août dernier, il est désormais possible de laisser son vélo gratuitement, de nuit comme de jour, avec une durée maximale de 14 jours consécutifs entre 4h45 et 00h45. Pour y accéder, il suffit simplement de posséder une carte Oùra ou Técély et s’inscrire sur la plateforme Toodego.

Fier de cette inauguration, Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon délégué aux intermodalités et aux mobilités innovantes et actives en a profité pour annoncer que 450 personnes utilisaient d’ores et déjà ce "Park Vélo’V Villette".

A noter qu’à l’extérieur de ce Park se trouve des arceaux pour accrocher son vélo et l’entrée est surveillée par plusieurs caméras de sécurité, un détail qui a de l’importance : "Le risque de vol est l’un des freins principaux à la pratique quotidienne du vélo", ajoute Fabien Bagnon, raison pour laquelle ces caméras ont été installées.

La Métropole aura investi près de 700 000 euros pour que cette réalisation sorte de terre.

1300 places bientôt disponibles à la vélo-station Béraudier

Si vous vous êtes déjà rendus à la Part-Dieu, vous aurez remarqué qu’un chantier est en place depuis plusieurs années. Il s’agit de l’aménagement de la place Béraudier, qui accueillera, entre autres, une vélo-station capable de stocker près de 1300 vélos sur plus de 2400 m2. Situé sur deux niveaux, les cyclistes pourront y accéder grâce à une longue rampe circulaire depuis l’extérieur et le deuxième niveau sera accessible grâce à une rampe intérieur.

Cette vélo-station sera utilisable dès le mois de novembre 2024, mais les travaux, notamment extérieurs, ne seront pas terminés avant juin 2025 pour un coût total d’1,2 million d’euros.

T.B.