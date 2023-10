Lyon : elles ont imaginé des accessoires pour vélo destiné aux enfants

Laetitia Cros et Anne-Charlotte Peridon sont amies et belles-sœurs. Ces deux mamans sont également les fondatrices de la marque Suzon & Suzette, imaginée à la sortie du confinement. Après les manchons pour vélos et poussettes ou encore l’attache jupette, elles ont décidé d’aller encore plus loin pour faciliter la pratique du vélo pour tous en imaginant des accessoires pour les enfants.

"On a fait le constat en tant que mamans et cyclistes qu’on avait quand même oublié nos enfants au niveau des équipements", expliquent les fondatrices de Suzon & Suzette qui viennent de mettre en ligne trois nouveaux accessoires pour le moins originaux, notamment un... (Lire la suite sur Lyon Femmes)