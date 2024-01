Zone à faibles émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon : quels véhicules sont interdits dès ce 1er janvier 2024 ?

Le calendrier de la Zone à faibles émissions de la Métropole de Lyon s'active. Et ce 1er janvier 2024, une nouvelle série de véhicules jugés trop polluants se retrouve exclue du périmètre de la ZFE.

Il s'agit des véhicules Crit'Air 4, soit les voitures immatriculées pour la première fois avant le 31 décembre 2005 et les deux-roues motorisés immatriculés pour la première fois avant le 30 juin 2004.

Les Crit'Air 4 viennent se rajouter aux Crit'Air 5 et aux non-classés, déjà bannis l'an dernier.

Il leur est interdit de circuler et de stationner dans la Zone à faibles émissions, 7 jours sur 7, 24h sur 24.

Par ailleurs, le périmètre actuel (Lyon, Caluire-et-Cuire, Villeurbanne, Bron et Vénissieux sur les secteurs situés à l’intérieur du boulevard périphérique Laurent Bonnevay) évolue ce lundi. L'amplification de la ZFE, votée par les conseillers métropolitains en juin dernier, intègre désormais des axes stratégiques : la M6/M7, le périphérique Nord et le boulevard-périphérique Laurent Bonnevay.

Reste à savoir comment les écologistes comptent faire respecter l'interdiction Crit'Air 5 et 4 aux automobilistes étrangers et venus de toute la France qui traversent Fourvière chaque jour… La plupart n'ont jamais entendu parler de ZFE, rendu obligatoire par la loi LOM de 2019 dans les grandes villes uniquement.

Quelles sanctions ?

L'amende pour les deux-roues et voitures ne respectant pas l'interdiction de circuler ou de stationner est de 68 euros. Le montant grimpe à 135 euros pour les cars et poids-lourds.

Il revient aux policiers nationaux et municipaux de contrôler les véhicules et leurs vignettes Crit'Air. Les fameux radars LAPI qui peuvent lire les plaques d'immatriculation et ainsi contrôler les entrées de la ZFE ne seront pas installés avant fin 2025. C'est en tout cas ce que laisserait entendre l'Etat, alors que le dispositif était espéré initialement pour 2020…

Quelle suite des réjouissances ? Pour le moment, la Métropole de Lyon prévoit un nouveau rafraichissement au 1er janvier 2025 avec le bannissement des Crit'Air 3. Il faudra ensuite attendre 2028 pour que seules les vignettes Crit'Air 1 soient acceptées dans le périmètre initial de la ZFE.