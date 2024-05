Fermeture du périphérique Laurent-Bonnevay : quels sont les itinéraires de substitution ?

Jusqu'au dimanche 12 mai 12h, il est impossible de l'emprunter en direction de Paris/Genève entre la porte des Essarts et la porte de Croix-Luizet, et en direction de Marseille entre la porte de la Doua et la porte de Croix-Luizet. Le pont du Roulet est également fermé.

La Métropole de Lyon a choisi cette semaine pour fermer en continu l'axe phare de l'agglomération lyonnaise afin de mener une opération d'envergure : la réalisation d'une trémie dédiée aux modes actifs qui voit le jour sous le boulevard périphérique et qui servira notamment à faire passer la future ligne de tramway T9 entre Villeurbanne et Vaulx-en-Velin.

Automobilistes, quels sont les itinéraires de substitution prévus par la Métropole de Lyon ?