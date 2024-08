Chantier du tramway T10 : le périphérique Laurent-Bonnevay fermé du 12 au 18 août

A partir de ce lundi 12 août à 3h du matin et jusqu'au dimanche 18 août à 8h du matin, le boulevard périphérique Laurent-Bonnevay sera fermé aux automobilistes, dans les deux sens, entre l'échangeur A43 et l'échangeur Porte de Gerland.

La circulation venant du nord sera déviée vers l'A43, la Rocade Est et le boulevard urbain sud. Celle venant du sud ne pourra pas s'engager sur l'axe.

L'opération en "149 heures pour construire un nouveau passage souterrain" doit permettre de glisser sous le périphérique l’ouvrage pré-construit de 4100 tonnes. Au préalable, 12 000 m³ de terre et d’enrobés auront été dégagés.

La Métropole de Lyon permet ainsi au Sytral de faire réaliser un tunnel pour son futur tram T10, qui reliera en 2026 Gerland et Gare de Vénissieux via Saint-Fons. Les cyclistes et les piétons pourront également y circuler.