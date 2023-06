Villeurbanne : Mineur, il faisait un rodéo sans casque sur une moto volée

Lundi 1er mai, au beau milieu de l'après-midi, la police nationale a interpellé à Villeurbanne, dans le quartier de la Doua, un chauffard qui s'adonnait à la pratique du rodéo urbain sur une grosse moto, et ce, sans casque. L'individu a vraisemblablement été intercepté grâce à un dispositif policier d'encerclement qui comprenait plusieurs points stratégiques de Villeurbanne.

L'homme placé en garde à vue était en réalité mineur et ne détenait ainsi pas de permis de conduire. De plus, la moto était volée et dépouillée de toute plaque d'immatriculation. Fort heureusement, il semblerait que la victime du vol ait été identifiée et qu'elle récupèrera son véhicule.

Le mineur a ensuite été présenté au parquet deux jours plus tard, mais ne reconnaissait toujours pas les faits de recel de vol.