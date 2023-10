Plusieurs individus suspectés de recel interceptés à Lyon Saint-Exupéry cette semaine

Cette semaine n'a pas été de tout repos pour les agents de la PAF de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry.

En effet, ce mardi 24 octobre, deux voyageurs stéphanois en chemin pour l'Algérie ont vu leur bagages fouillés par les brigades : à l'intérieur, selon Le Progrès, se trouvaient plusieurs centaines de tablettes de chewing-gum. Dans les chaussettes de l'un, des bijoux en or, et dans ses poches trois téléphones (dont un volé). Mais ce n'était pas fini puisque -surprise !- les passagers avaient enregistré neuf bagages en soute, remplis de 5000 paquets de chewing-gum, 9000 capsules de café et 38 balances de précision.

Les policiers ayant trouvé ce comportement pour le moins suspect, une perquisition a été ordonnée à leur domicile stéphanois : du matériel multimédia neuf y a été trouvé, confirmant les hypothèses de recel de la brigade. Les deux voyageurs imprudents ont été placés en garde à vue, puis convoqués au tribunal en décembre prochain : l'un deux fait actuellement l'objet d'une OQTF puisqu'il est en situation irrégulière.



Mais une semaine auparavant, le dimanche 22 octobre exactement, un sac de prime abord abandonné mais appartenant finalement à un voyageur algérien détenteur d'un visa français a été inspecté : il ne contenait pas des chewing-gum ou du café, mais bien 32 téléphones portables achetés à la Guillotière sans facture, avec l'intention de les revendre en Algérie.

Trois de ces téléphones ayant été signalés comme volés, l'individu a été placé en garde à vue pour recel avant de voir son visa révoqué, une OQTF placée à son encontre, et d'être convoqué au tribunal.