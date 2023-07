Lyon : une nouvelle ligne entre l’Irlande et Saint-Exupéry

A compter du 23 décembre et ce jusqu’au mois de mars, Aer Lingus et Vinci Airports s’allient et annoncent un vol direct entre Cork en Irlande et Lyon, tous les samedis.

Cette nouvelle destination ne pourra que ravir les amateurs de sports d’hiver, puisqu’ils sont attendus nombreux.

Les Lyonnais pourront également découvrir la deuxième plus grande ville d’Irlande située à proximité de la côte sud-ouest.

La compagnie aérienne Aer Lingus propose déjà une ligne vers Dublin depuis Saint-Exupéry à l’année.

Dans une optique d’augmentation de 20% des vols vers la France, Aer Lingus en propose 14% vers Lyon.