Le trafic aérien est fortement perturbé à cause d’une grève des contrôleurs aériens qui réclament de meilleurs salaires et plus d’effectifs. Au niveau national, un millier de vols environ sont annulés, des retards sont aussi attendus. Du côté de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, ce sont une soixantaine de voyages qui sont annulés sur la journée.

Les compagnies invitent les voyageurs à reporter leurs déplacements.