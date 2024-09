Les pompiers du Rhône annoncent une "grève illimitée" à partir de mardi

Le syndicat SUD SDMIS annonce ce samedi une grève illimitée des pompiers de la métropole de Lyon et du département du Rhône à compter du mardi 1er octobre à 7h. Cette mobilisation fait suite à la suppression, jugée "brutale", de leur prime de logement, justifiée par les autorités sur la base d’un rapport de la Chambre régionale des comptes. Le syndicat dénonce cette décision comme un "funeste projet" des dirigeants locaux.

Selon SUD SDMIS, cette suppression intervient après une série de promesses non tenues de la part de la direction du service d'incendie et de secours. Le syndicat évoque des engagements qui portaient notamment sur des négociations pour améliorer le pouvoir d'achat, le recrutement de nouvelles recrues et la résolution des dysfonctionnements opérationnels. "Ce sera RIEN !!", s’insurgent ces derniers, accusant les autorités d'avoir uniquement voulu "gagner du temps" pour assurer un déroulement sans heurts des Jeux Olympiques.

En réponse à ce qu'ils considèrent comme une “invisibilisation” de leurs revendications par les autorités métropolitaines et départementales, les pompiers annoncent une grève visible : leurs véhicules d’intervention seront “marqués pour pointer leurs revendications”. Ils assurent que seules les interventions d’urgence seront maintenues durant cette période de grève.

Les représentants syndicaux appellent à une réaction immédiate de la part des élus concernés, parmi lesquels Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, Christophe Guilloteau, président du Département du Rhône, ainsi que la préfète du Rhône, Zemorda Khelifi et Emmanuel Clavaud.