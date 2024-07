Panne Microsoft : l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry impacté par des retards de vol

Ce vendredi 19 juillet 2024, une panne informatique mondiale liée à un problème avec le logiciel antivirus Crowdstrike de Microsoft a provoqué des perturbations en cascade, touchant de nombreux secteurs à travers le monde. À Lyon, l'aéroport Saint-Exupéry ne semble pas avoir été épargné.

Bien que les systèmes internes fonctionnent normalement, plusieurs vols au départ et à l'arrivée sont retardés en raison de cette panne informatique. Selon les informations de l’aéroport, six vols au départ et quatre à l'arrivée accusent des retards pouvant atteindre jusqu'à quatre heures. Parmi les vols concernés au départ, on note un vol Volotea à destination d’alicante, un vol British Airways destination de Londres ou encore un vol Transavia à destination de Malaga.

Cette panne n'est pas limitée à Lyon. Des aéroports du monde entier, des banques, la Bourse de Londres et même des chaînes de télévision subissent les conséquences de ce dysfonctionnement.

Bien que les autres vols au départ de Lyon soient actuellement prévus à l'heure pour le reste de la journée, la situation reste à surveiller de près, avec un risque que d'autres vols soient également affectés.