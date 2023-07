Aéroport Lyon Saint-Exupéry : il voulait tromper son employeur avec un brouilleur GPS, le trafic aérien perturbé 

Selon Le Progrès, un chauffeur routier a été interpellé ce lundi sur la commune d’Oullins après avoir provoqué récemment une véritable pagaille à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, à Colombier-Saugnieu. Le conducteur de poids lourds avait installé un brouilleur de GPS dans le but d’empêcher son patron de le localiser.

Mais en passant près des pistes de l’aéroport, d’importantes perturbations avaient été enregistrées vraisemblablement du côté de la tour de contrôle. D’après nos confrères, les signaux nécessaires à la sécurité du trafic étaient en partie brouillés, laissant craindre le pire.

Après une enquête de l’agence nationale des fréquences, le chauffeur qui ne voulait pas être pisté avait fini par être repéré. Il a finalement été arrêté alors qu’il roulait sur la M7 au de Lyon. Un trajet qu’il empruntait chaque jour, avec son brouilleur actif donc.

Le mis en cause risque désormais six mois de prison et une importante amende.