Aéroport de Lyon : un avion fait demi-tour après avoir percuté un oiseau

Selon Le Progrès qui révèle l’information, un vol au départ de l’aéroport Saint-Exupéry et à destination de Palma de Majorque a dû faire demi-tour après quelques minutes de vol. Et pour cause, l’appareil, un Airbus A319-111 aurait heurté un oiseau, abimant le réacteur de l’avion de la compagnie EasyJet. Parti à 20h50, il a fait demi-tour pour se poser à nouveau à Saint-Exupéry. Selon nos confrères, les passagers ont été transférés dans un nouvel appareil vers 23h et auraient désormais rejoint les Baléares.

On ne sait pas si le volatile à survécu.