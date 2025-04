L'aéroport de Lyon-Saint Exupéry teste un agent virtuel basé sur l’IA pour guider ses passagers

Deux bornes interactives, équipées d'un avatar 3D conversationnel, ont été installées au Terminal 1.

VINCI Airports explique que cet agent virtuel utilise la technologie d'IA agentique développée par la startup Jumbo Mana. Il est capable de fournir des informations en temps réel sur les vols, les services de l'aéroport et l'orientation des passagers grâce à une carte interactive.

"Notre nouvel agent virtuel basé sur l'intelligence artificielle vient compléter les différents dispositifs d'accueil et le travail d'assistance réalisé par nos équipes dans les terminaux", explique Cédric Fechter, président du Directoire des Aéroports de Lyon.

Disponible 24h/24 et 7j/7, l'avatar 3D comprend une trentaine de langues et répond d'abord en français et en anglais. Il se veut un complément aux agents d'accueil humains et aux autres dispositifs d'information. Pour Christophe Renaudineau, CEO de Jumbo Mana, ce projet marque "une innovation de rupture" en matière d'intelligence artificielle conversationnelle.

Il ajoute que cette innovation "intègre les dernières avancées de l'Agentic AI pour permettre à l'avatar de comprendre réellement les besoins des voyageurs, tout en automatisant la gestion des flux grâce à une carte interactive intelligente."

Lyon-Saint Exupéry devient ainsi le premier aéroport européen à tester cette technologie qui vise à améliorer l'expérience passagers.