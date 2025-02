Bientôt une vidéosurveillance intelligente à Lyon ?

Lors de ses vœux à la presse ce mercredi 29 janvier, Fabrice Pannekoucke a remis sur la table l'expérimentation de la vidéo surveillance dite "intelligente" en Auvergne-Rhône-Alpes.

"Aujourd'hui, la technologie ne cesse de s'améliorer", a déclaré le président de la Région, qui préfère parler de "vidéo surveillance algorithmique". Il ne s'agit pas d'un système de reconnaissance faciale, mais d'une technologie permettant l'analyse automatisée d'images afin de détecter certains comportements ou formes suspectes.

Fabrice Pannekoucke assume une continuité avec la politique de son prédécesseur et actuel "conseiller spécial", Laurent Wauquiez, sur la question de la sécurité. Après avoir déployé plus de 14 000 caméras en Auvergne-Rhône-Alpes, l'exécutif régional veut "aller plus loin". En ce sens, le président de la Région, précise avoir sollicité le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, pour obtenir l'autorisation de mener cette expérimentation.

Les gares, en raison de leur forte affluence, seraient le lieu privilégié comme terrain de test. Fabrice Pannekoucke rappelle que la région a déjà enregistré une baisse de 51 % des faits de délinquance et d'incivilités dans les transports régionaux grâce aux mesures mises en place.