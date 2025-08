Du plomb dans l'eau des nouvelles écoles de Lyon : un référé expertise engagé pour "établir les responsabilités"

Il s'agissait des écoles Frida Kahlo, John F. Kennedy, Wangari Maathai, Audrey Hepburn, Eugénie Brazier et des crèches Montbrillant, Nelly et Colibris.

"Malgré de nombreuses investigations menées depuis deux ans par les services municipaux, l’origine de cette contamination demeure aujourd’hui inconnue", annonce la mairie écologiste dans un communiqué ce lundi.

La municipalité annonce donc engager, avec Eau du Grand Lyon, un référé expertise afin d'identifier l'origine de cette présence de plomb, mais aussi "établir les responsabilités" et "trouver des solutions".

"Depuis deux ans, plus de 5 100 prélèvements ont été réalisés dans les établissements neufs concernés (écoles et crèches). A date, sur la trentaine de points de prélèvement que compte chaque établissement, un à trois présentent encore des niveaux de plomb supérieurs aux normes en vigueur. Par ailleurs, les analyses effectuées en parallèle par Eau du Grand Lyon sur le réseau d’eau potable ont confirmé la conformité de l’eau distribuée autour des établissements concernés, ce qui oriente les investigations vers des causes internes aux bâtiments", conclut la Ville de Lyon, qui entend réaffirmer "sa volonté de transparence et de mobilisation totale dans ce dossier aux fins de protéger la santé des habitants".

A noter que depuis 2020, près de 18 400 prélèvements ont été réalisés sur l'ensemble des écoles et crèches municipales.