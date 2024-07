Eau polluée au plomb : la situation s’améliore dans les écoles de Lyon, la Ville maintient sa vigilance

Pour rappel, une pollution de l’eau au plomb et au nickel est constatée depuis la rentrée scolaire 2023 dans cinq écoles et deux crèches lyonnaises : les écoles Frida Kahlo, John F. Kennedy, Wangari Maathai, Eugénie Brazier et Audrey Hepburn et dans les crèches municipales Montbrillant et Confluence, ainsi que quelques crèches associatives.

La Ville de Lyon indique avoir procédé depuis un an à plus de 4 000 prélèvements pour suivre la situation dans l’ensemble des bâtiments concernés. "Les résultats des tests mensuels en laboratoire indiquent, avec le temps et l’écoulement de l’eau dans les réseaux, une baisse graduelle des concentrations en plomb détectées sur l’ensemble des points. Certains points d’eau présentent même des valeurs conformes aux normes depuis plusieurs mois, permettant d’envisager d’en rouvrir certains à la consommation", précisent les services de la municipalité.

En accord avec l’Agence Régionale de Santé, les points d’eau dont les analyses sont ressorties conformes à la norme (inférieure de 10μg/L) et ce depuis au moins 3 mois vont pouvoir rouvrir, avec un test réalisé tous les 15 jours. Cette réouverture s’accompagnera d’un affichage sur les points d’eau consommable et les points d’eau non consommable.

Les investigations se poursuivent malgré tout pour comprendre l’origine de la pollution. Celle-ci proviendrait des matériaux en contact avec l’eau utilisés dans la construction des bâtiments. "L’ensemble de ces matériaux avait reçu des Attestations de Conformité Sanitaire nécessaires à leur commercialisation, suite à une vérification avec les constructeurs", précise la Ville qui a saisi le ministère de la santé, dans l’objectif de mener des études plus approfondies et d'investiguer des cas similaires sur d'autres territoires.

A ce stade, aucun résultat d’étude n’a été transmis. "La Ville de Lyon renouvelle ainsi sa volonté de travailler avec l’Etat soulignant sa responsabilité sur la certification des matériaux utilisés. Il est aujourd’hui nécessaire de mener ces études pour permettre les meilleures conditions d’apprentissage des petites Lyonnaises et Lyonnais. La Ville maintiendra sa vigilance pour garantir la sécurité des enfants et des professionnels et continuera de distribuer de l’eau en bouteille lorsque ce sera nécessaire", conclut la municipalité, qui assure échanger régulièrement avec les parents d’élèves et la communauté éducative.